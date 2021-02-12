Гривня ослабла на закритті міжбанку

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,98 - 27,90 гривні;

Євро – 33,71 - 33,73 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,77 - 28,00 гривні. Євро купують по 33,44 гривні, продають по 33,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,88 - 27,99 гривні, євро - 33,58 - 33,72 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 лютого на рівні 27,84 гривні.

12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,87 - 27,88 гривні.

11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

Економічна правда