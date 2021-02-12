Гривня ослабла на закритті міжбанку
12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,98 - 27,90 гривні;
Євро – 33,71 - 33,73 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,77 - 28,00 гривні. Євро купують по 33,44 гривні, продають по 33,86 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,88 - 27,99 гривні, євро - 33,58 - 33,72 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 лютого на рівні 27,84 гривні.
12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,87 - 27,88 гривні.
11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.
Економічна правда
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