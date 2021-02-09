Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії можуть завершити до кінця квітня

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини у водах Данії планується завершити до кінця квітня.

Про це заявило Данське морське управління, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Будівництво було призупинено в грудні 2019 року після того, як Сполучені Штати оголосили про санкції проти проєкту, але німецький уряд підтримав його і робота відновилася.

Трубопровід в основному вже завершений, але залишилося прокласти близько 120 км у водах Данії, а також майже 30 км у водах Німеччини, перш ніж він вийде на берег у північнонімецькому прибережному місті Любмін, поблизу Грайфсвальда.

У своїй заяві данський регулятор зазначає, що трубопровідні роботи на південь та південний захід від острова Борнхольм виконуються з трубопровідного судна "Фортуна", за допомогою будівельних суден "Балтийский исследователь", "Мурман" та кораблів.

У суботу в компанії-операторі проєкту Nord Stream 2 заявили, що відновили прокладання труб у водах Данії, незважаючи на посилений тиск на проєкт з боку Вашингтона.

Європейська правда