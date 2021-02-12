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Космічне агентство про запуск українського супутника: Уруський некомпетентний

П'ятниця, 12 лютого 2021, 20:30
 

Заява міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського про готовність супутника "Січ 2-1" до запуску не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні Державного космічного агентства.

"Озвучена Олегом Уруським інформація щодо супутника "Січ 2-1" на сьогодні не відповідає дійсності... Маніпуляції та некомпетентність офіційних осіб щодо запуску супутника "Січ 2-1" дискредитує не тільки перших осіб країни, а і космічну галузь загалом", – йдеться у повідомленні. 

У агентстві вважають, що подібні заяви ставлять під загрозу завершення робіт по супутнику і "сіють сумніви в інституціональній спроможності органів влади виконувати покладені на них функції".

У ДКА додали, що роблять "все можливе", щоб запуск супутника "Січ 2-1" у рік 30-річчя Незалежності України відбувся.

Нагадуємо:

Уруський заявив, що Україна веде перемовини з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску власного супутника "Січ 2-30 (2-1)" у грудні цього року.

Економічна правда

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