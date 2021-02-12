НБУ визначив офіційний курс гривні на наступний тиждень

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 15 лютого на рівні 27,84 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,68 грн (на 12 лютого – 33,81 гривні).

Нагадуємо:

12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,78 гривні.

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.

Економічна правда