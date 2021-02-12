Moneyveo випускає облігації на 200 мільйонів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск облігацій серії "А" ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога".

Відповідне рішення прийнято 11 лютого.

В НКЦПФР повідомили, що рішення про випуск облігацій компанія прийняла ще 23 грудня 2020 року. Залучити планується 200 млн грн.

Розміщення облігацій проходитиме з 15 лютого по 14 квітня 2021 року, а погашення відбудеться в період з 14 по 19 лютого 2022 року.

Безпосередньо випуск здійснюватиметься без публічної пропозиції, тобто придбати їх зможуть лише визначені в проспекті емісії особи. Інформація про покупців і дохідність паперів не розкривається.

ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" є одним з найбільших гравців на ринку мікрокредитування, який працює під брендом Moneyveo. За підсумками 2019 року компанія отримала чистий дохід у розмірі 2,9 млрд грн – найбільше серед мікрофінансових організацій.

Мікрофінансові організації надають громадянам короткострокові позики під відсотки, які сягають 505% річних.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" Михайло Лизанець.

За даними YouControl серед засновників компанії з часткою 10% є інститут спільного інвестування - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Кайлас".

Податковий кодекс України передбачає, що будь-які доходи від діяльності інститутів спільного інвестування звільняються від оподаткування податком на прибуток.

Економічна правда