"Укрексімбанк" прозвітував про прибуток уперше з грудня 2019 року

За підсумками січня 2021 року державний "Укрексімбанк" прозвітував про прибуток в 102 млн грн - таким чином, банк прозвітував про прибуткову діяльність уперше з грудня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"У січні також істотно покращились усі ключові показники ефективності роботи банку - прибутковість капіталу склала більше 8%, відношення витрат до доходів - менше 60%, зросли абсолютні значення показників доходів та операційного прибутку", - зазначив голова правління банку Євген Мецгер.

Нагадаємо:

Збиток державного "Укрексімбанку" за 2020 рік досяг 5,6 млрд гривень.

Українські банки за підсумками січня-листопада 2020 року отримали 43,347 млрд грн чистоого прибутку, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, найзбитковішим - державний "Укрексімбанк".

Економічна правда