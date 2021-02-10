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"Кернел" Веревського купує 13 агрокомпаній Хомутинніка

Середа, 10 лютого 2021, 20:15
Андрій Веревський
Андрій Веревський

Агрохолдинг "Кернел" подав заявку на придбання агрохолдингу "КаскадАгро" у свого міноритарія, українського бізнесмена і екс-народного депутата Віталія Хомутинніка.

Відповідну заявку Kernel Holding S.A. на отримання дозволу на купівлю понад 50% в "КаскадАгро" і ще 12 агрокомпаніях розгляне Антимонопольний комітет, передає "Інтерфакс-Україна".

На початку серпня 2020 року АМКУ вже видав подібний дозвіл на придбання цих компаній керівнику юридичного бюро "Гарез і Партнери", засновнику мережі пекарень "Волконський", інвестору (ресторанна справа, цифрові проекти, енергетика) Олександру Гарезу через підконтрольну йому компанію Agartha Fund L.P. (Абу-Дабі, ОАЕ).

Мова, зокрема, йде про фірми "Агрофірма "Відродження", "Сосницькі Аграрні Інвестиції", "Червонянські Аграрні Інвестиції", "Нива", "Красноколядинське", "Агродмитрівське", "Україна", "Коропські Аграрні Інвестиції" (всі – Чернігівська обл.) і "Агро-Поліс", "Червонослобідське-2", "Засулля-5", "Агросвіт" (всі – Сумська обл.).

Згідно з Єдиним держреєстром юридичних і фізичних осіб, кінцевим бенефіціаром всіх агропідприємств є Хомутиннік переважно через кіпрську Cacique Limited.

З цієї групи компаній сім вже належали "Кернел" після купівлі влітку 2017 року агрохолдингу "Українські аграрні інвестиції", проте восени того ж року Хомутиннік отримав право на їх викуп у "Кернел" і потім реалізував його.

Відповідно до інформації на сайті Cascade Investment Fund Хомутинніка, агрохолдинг "КаскадАгро" має земельний банк 43 тис. га, два елеватори загальною потужністю одноразового зберігання 105 тис. тонн і дві ферми.

Cascade Investment Fund в жовтні 2015 року придбав 5% акцій "Кернел", а до кінця 2017 року збільшив свій пакет до 6,59%.

Акції Kernel торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD є Андрій Веревський з часткою близько 40%.

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Кернел Хомутиннік Веревський агросектор аграрний ринок

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