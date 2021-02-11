За два місяці нерезиденти придбали держоблігацій на 25 мільярдів

З грудня 2020 року портфель іноземних інвесторів в державних облігаціях збільшився на 33%, або на 25,2 млрд грн, і станом на 11 лютого становить 100,5 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Попит на боргові зобов’язання українського уряду провокує висока дохідність, за якою Міністерство фінансів залучає кошти до державного бюджету. На останніх аукціонах 9 лютого середньозважена дохідність по річним паперам становила 11,15%, а по 6-місячним – 9,89% річних.

Для купівлі держоблігацій нерезиденти заводять в Україну іноземну валюту, збільшення обсягів надходження якої тисне на курс гривні. За даними НБУ, з грудня українська національна валюта зміцніла на 2,56% до 27,76 грн за долар.

Більше, ніж нерезиденти, держоблігації купували банки і юридичні особи. Їхні портфелі зросли на 62,7 млрд грн та 27,6 млрд грн відповідно. Фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в облігації на 4,1 млрд грн, водночас, портфель НБУ зменшився на 2,5 млрд грн.

Нагадаємо:

Для покриття дефіциту бюджету з початку грудня Мінфін активно залучав кошти через державні облігації. За останній місяць минулого року держава від їхнього розміщення отримала більше 100 млрд грн.

Економічна правда