Кредити "5-7-9" змогли отримати тільки 13% бізнесменів, що подали заявки

З початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери Фонду розвитку підприємництва отримали 64,64 тисячі заявок від підприємців на загальну суму 80,9 мільярда гривень, за підсумками їх розгляду було підписано 8,63 тисячі кредитних договорів на 20,2 мільярда гривень.

Про це заявив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, передає пресслужба Мінфіну.

"За останній тиждень підписано 200 кредитних договорів на суму 523,1 млн грн", - уточнив Драганчук.

За словами заступника міністра, станом на початок лютого в рамках реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%" Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з 25 банками.

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Економічна правда