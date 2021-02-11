Новий закон обмежить ризики інвесторів в нерухомість – Шевченко

Урядом і Нацбанком напрацьовується новий закон, який обмежить ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості та зменшить ризики для банків, що беруть участь у кредитуванні.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на Legal Banking Forum, передає FinClub.

"Основним чинником, який не сприяє зростанню іпотечного кредитування на первинному ринку, є дуже заплутані схеми продажу іпотеки на первинному ринку", – розповів голова НБУ.

Для вирішення цієї проблеми вже підготовлений відповідний законопроєкт.

"Сьогодні спільно з Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством юстиції та народними депутатами напрацьовується новий закон, який зможе обмежити ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості і, відповідно, зменшити ризики для банків, які беруть участь у цьому ринку. Згадайте позаминулого року "Укрбуд", минулого – "Аркада", – заявив Шевченко.

Голова НБУ додав, що обсяг іпотеки має зрости втричі.

Нагадуємо:

Наразі розробляється законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів об'єктів будівництва".

У жовтні Мінрегіон представив першу версію законопроєкту для громадського обговорення.

За інформацією ЕП, впродовж кількох тижнів буде запропонована нова редакція законопроєкту.