Гривня завершила різке зміцнення до долара і трохи "відкотилась"
Середа, 10 лютого 2021, 19:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 27,77 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,67 грн (на 10 лютого – 33,44 гривні).
Нагадуємо:
10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,75 гривні.
10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,87 - 27,89 гривні.
Економічна правда
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