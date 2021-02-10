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Гривня завершила різке зміцнення до долара і трохи "відкотилась"

Середа, 10 лютого 2021, 19:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 27,77 гривні. 

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,67 грн (на 10 лютого – 33,44 гривні).

Нагадуємо:

10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,75 гривні.

10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,87 - 27,89 гривні.

Економічна правда

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