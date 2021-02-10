Гривня на закритті міжбанку ослабла

10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,87 - 27,89 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,87 - 27,89 гривні;

Євро – 33,79 - 33,82 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,73 – 27,97 гривні. Євро купують по 33,37 гривні, продають по 33,81 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,88 - 27,98 гривні, євро - 33,58 - 33,72 гривні.

Нагадуємо:

10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,75 гривні.

9 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,70 - 27,62 гривні.

9 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,67 гривні.

8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,65 гривні.

Економічна правда