Фонд гарантування виплатив вкладникам "Місто Банку" уже 180 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатив уже понад 179,8 млн грн вкладникам "Місто Банку", який перебуває у процесі ліквідації - це 59% загальної суми виплат гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Загалом здійснено понад 1,8 тисяч виплат відшкодування за вкладами, які не перевищують 200 тис грн та повністю гарантовані державою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вкладники "Місто Банку" можуть отримати свої гроші через будь-яке відділення кожного з банків-агентів Фонду, які приєднались до автоматизованої системи виплат.

"Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до одного із зазначених банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ідентифікаційним номером.

Виплати здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тис гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку", - йдеться у повідомленні.

Понад 75% вкладників "Місто Банку" (більше 2 тис осіб) отримають вклади у повному обсязі.

Нагадаємо:

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" Івана Фурсіна до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 15 січня 2021 року почало виплати коштів вкладникам визнаного неплатоспроможним "Місто Банку".

Економічна правда