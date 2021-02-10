Справу "Приватбанку" можуть забрати у НАБУ - Ситник

Є ризик того, що справу "Приватбанку", що у 2019 році перейшла до НАБУ, заберуть у Бюро на виконання рішення Печерського суду.

Про це директор НАБУ Артем Ситник розповів під час пресбрифінгу.

"Печерський суд - це цілий ряд справ є. Зараз у нас вже Приватбанк назріває, вже рішення суду з приводу того, щоб забрати цю справу у нас, по нашій інформації", - сказав Ситник.

"Печерський суд втручається у дискрецію прокурора, прокурор чомусь цю дискрецію добровільно віддає Печерському суду. Тому що там навіть не прописано, що прокурор повинен комусь віддати, просто написано: "зобовязати розглянути спір про підслідність", - продовжив очільник Бюро.

За його словами, "прокурор, який прийняв би законне рішення, мусив би виконати вимоги Кримінально-процесуального кодексу і зважати на те, що КПК не дозволяє передавати ці справи іншим органам. Це проігноровано Офісом генпрокурора".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Солом'янський суд столиці за клопотанням слідчого Солом'янського управління поліції ухвалив вилучити у НАБУ експертизу Мін'юсту, на підставі якої можуть бути висунуті підозри у справі про шахрайство і виведення коштів з Приватбанку.

У 2019 році ексгенпрокурор Руслан Рябошапка передав в Національне Антикорупційне Бюро справу про виведення багатомільярдних коштів з Приватбанку до його націоналізації, відтоді НАБУ - єдиний правоохоронний орган, який розслідує схеми олігарха Ігоря Коломойського.

Економічна правда