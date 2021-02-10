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Twitter наприкінці 2020 року збільшив доходи на 28%

Середа, 10 лютого 2021, 11:39
 

Соціальна платформа Twitter в останньому кварталі 2020 року мала дохід у 1,3 млрд доларів, що на 28% більше за доходи відповідного періоду 2019 року.

Про це повідомляє ВВС.

Дохід у 1,3 млрд доларів є вищим за оцінки низки аналітиків, адже у січні платформа заблокувала акаунт експрезидента США Дональда Трампа, у зв’язку з чим очікувалося погіршення фінрезультатів.

Щодо таких очікувань на тлі блокування сторінки Трампа у Twitter заявили, що на платформі можна переглядати більше 6 тисяч різноманітних тем - вони і сприяють зростанню соцмережі. 

До того ж, зазначили у компанії, 80% аудиторії знаходиться за межами США.

"У нас глобальний сервіс. Ми також не залежимо лише від новин та політики у контексті того, що розвиває Twitter", - сказав представник компанії у коментарі.

Водночас, "монетизованих" користувачів у соцмережі стало на 5 мільйонів більше - до 192 мільйонів, що є нижче за попередні прогнози у 193,5 мільйона. Показник на 26% вище проти періоду 2019 року.

Нагадаємо:

Акції Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% у перший торговий день після того, як пізно в п’ятницю компанія назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

Економічна правда

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