Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро
Понеділок, 1 лютого 2021, 20:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,06 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,90 грн (на 1 лютого – 34,16 гривні).
Нагадуємо:
1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.
1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,03 гривні.
Економічна правда
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