Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,06 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,90 грн (на 1 лютого – 34,16 гривні).

Нагадуємо:

1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,03 гривні.

Економічна правда