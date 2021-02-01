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Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

Понеділок, 1 лютого 2021, 20:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,06 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,90 грн (на 1 лютого – 34,16 гривні).

Нагадуємо:

1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,03 гривні.

Економічна правда

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