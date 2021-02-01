Закриття міжбанку: гривня зміцніла

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,01 - 28,03 гривні;

Євро – 33,86 - 33,89 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,98 – 28,17 гривні. Євро купують по 33,73 гривні, продають по 34,12 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,06 - 28,11 гривні, євро - 33,81 - 33,91 гривні.

Нагадуємо:

1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,13 гривні.

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Економічна правда