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Регулятор видав банкам 742 мільйони гривень короткого рефінансу

Понеділок, 1 лютого 2021, 18:49
 

Нацбанк за результатами тендеру 29 січня задовольнив заявки трьох банків щодо рефінансування на суму 742 мільйони гривень терміном до 84 днів за ставкою 6%.

Про це свідчать дані регулятора.

"Національний банк України повідомляє, що 29.01.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на суму 742,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нацбанк за результатами тендеру 22 січня задовольнив заявки двох банків щодо рефінансування на суму 256 мільйонів гривень терміном до 84 днів за ставкою 6%.

Національний банк на аукціоні з рефінансування на термін від року до п'яти років задовольнив заявки п'ятнадцяти банків на 8,472 мільярда гривень під 6% річних.

Найбільше отримали Ощадбанк (2,25 млрд грн), Універсал Банк (1,5 млрд грн), Банк Січ (1,25 млрд грн) та Укргазбанк (1 млрд грн).

Економічна правда

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