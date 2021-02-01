Регулятор видав банкам 742 мільйони гривень короткого рефінансу
Нацбанк за результатами тендеру 29 січня задовольнив заявки трьох банків щодо рефінансування на суму 742 мільйони гривень терміном до 84 днів за ставкою 6%.
Про це свідчать дані регулятора.
"Національний банк України повідомляє, що 29.01.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на суму 742,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Нацбанк за результатами тендеру 22 січня задовольнив заявки двох банків щодо рефінансування на суму 256 мільйонів гривень терміном до 84 днів за ставкою 6%.
Національний банк на аукціоні з рефінансування на термін від року до п'яти років задовольнив заявки п'ятнадцяти банків на 8,472 мільярда гривень під 6% річних.
Найбільше отримали Ощадбанк (2,25 млрд грн), Універсал Банк (1,5 млрд грн), Банк Січ (1,25 млрд грн) та Укргазбанк (1 млрд грн).
Економічна правда
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