Банки отримали ще 8,5 мільярда довгого "рефінансу" від НБУ

Національний банк на аукціоні з рефінансування на термін від року до п'яти років задовольнив заявки п'ятнадцяти банків на 8,472 мільярда гривень під 6% річних.

Про це йдеться в даних Нацбанку.

Крім цього, НБУ на тендері з 90-денного рефінансування задовольнив заявки двох банків на 182 млн грн під 6% річних.

В цілому з 30 квітня 2020 року регулятор провів 35 аукціонів з 90-денного рефінансування на загальну суму близько 55,276 млрд грн. З 8 травня НБУ провів дев'ять тендерів з рефінансування на строк від року до п'яти років на загальну суму близько 57 млрд грн.

Читайте також: "Друкарський верстат" запустили: як це може вплинути на курс гривні

Економічна правда