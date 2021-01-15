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Банки отримали ще 8,5 мільярда довгого "рефінансу" від НБУ

П'ятниця, 15 січня 2021, 20:50
 

Національний банк на аукціоні з рефінансування на термін від року до п'яти років задовольнив заявки п'ятнадцяти банків на 8,472 мільярда гривень під 6% річних.

Про це йдеться в даних Нацбанку.

Крім цього, НБУ на тендері з 90-денного рефінансування задовольнив заявки двох банків на 182 млн грн під 6% річних.

В цілому з 30 квітня 2020 року регулятор провів 35 аукціонів з 90-денного рефінансування на загальну суму близько 55,276 млрд грн. З 8 травня НБУ провів дев'ять тендерів з рефінансування на строк від року до п'яти років на загальну суму близько 57 млрд грн.

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Економічна правда

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рефінансування банки НБУ

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