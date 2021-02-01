Бізнес погіршив економічні очікування - опитування НБУ

За результатами січневого опитування представники бізнесу погіршили свої очікування щодо діяльності та економічного стану підприємств.

Про це йдеться в опитуванні НБУ.

Так, індекс очікувань ділової активності у січня становив 37,6 проти 45,5 в грудні. У регуляторі зазначають, що вже одинадцятий місяць поспіль очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення у 50 пунктів.

Найгірші оцінки залишаються у представників зі сфери будівництва, чий індекс становить 33,1 після незначного поліпшення до 39,1 у грудні. "Будівельники очікують на стрімке скорочення обсягів будівництва та нових замовлень з одночасним зростанням вартості послуг підрядників та погіршенням їх доступності", - пояснюють у НБУ.

Значно погіршили очікування підприємства зі сфери торгівлі, які "найсильніше відчули наслідки посилення протиепідемічних обмежень на тлі традиційного зниження активності у перший місяць року". Індекс для них становить 33,3 у січні, а у грудні - 48,5.

Негативна оцінка залишилася і у сфері послуг, чий індекс знизився з 45,3 у грудні до 39,7 у перший місяць 2021 року.

У промисловості негативно оцінюють потенційні показники виготовленої продукції, замовлень, запасів, а також майбутні ціни на сировину. Секторальний індекс у січні знизився до 38,6 з 44,6 у грудні.

Також, як повідомляє регулятор, усі підприємства передбачають зростання рівня цін на тлі зростання цін на сировину та цін постачальників, а також налаштовані на подальше зменшення чисельності своїх працівників.

Нагадаємо:

Правління Нацбанку вирішило залишити облікову ставку без змін на рівні 6% і підвищило інфляційний прогноз на 2021 рік до 7%.

Економічна правда