Двоє топпосадовців Нацбанку пропонували підвищити облікову ставку до 6,5%

Двоє із десяти членів комітету з монетарної політики НБУ на засіданні 20 січня висловилися за підвищення облікової ставки до 6,5%.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Ці учасники дискусії акцентували увагу на значно сильнішому інфляційному тиску, ніж передбачав жовтневий макропрогноз. Вони також зійшлися на думці, що з огляду на неминучість підвищення облікової ставки, це необхідно зробити вже зараз", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, один із членів комітету заявив, що рішення стосовно підвищення ключової ставки визріло і його треба вчасно ретранслювати ринку.

"Така проактивна позиція дасть чіткий сигнал про готовність НБУ забезпечити цінову стабільність. Натомість відтермінування підвищення облікової ставки лише створюватиме додаткову невизначеність для учасників ринку й підриватиме їх довіру до послідовності монетарної політики. Крім того, не лишилося сумнівів щодо стійкості відновлення споживчого попиту - реальні доходи громадян зростають і фундаментальний інфляційний тиск з боку попиту теж посилюється", - йдеться у позиції одного з членів КМП.

Водночас інший член комітету, який виступив за підвищення ставки, акцентував увагу на зовнішні чинники.

За його словами, кошти, виділені в межах додаткових масштабних програм стимулювання економіки в розвинених країнах, зрештою опиняться на товарних та фондових ринках і посилюватимуть зовнішній інфляційний тиск.

"Він зазначив, що внутрішні інфляційні очікування вже погіршилися. Тому, зважаючи на прогнозоване прискорення інфляції вище цільового діапазону в найближчі місяці, слід реагувати обліковою ставкою вже зараз. Далі це може сприйматися вже як запізніла реактивна позиція", - йдеться у повідомленні.

Натомість декілька членів комітету вважають, що підвищення облікової ставки не знадобиться з огляду на тимчасовий характер проінфляційних чинників та ймовірні компенсатори, зокрема приплив іноземного капіталу.

На думку одного з них, останній чинник буде достатньо потужним і навіть дозволить НБУ дещо знизити облікову ставку до нового рекордного рівня.

Нагадаємо:

Правління Нацбанку вирішило залишити облікову ставку без змін на рівні 6% і підвищило інфляційний прогноз на 2021 рік до 7%.

Економічна правда