Статки Ілона Маска перевалили за 200 мільярдів доларів – Bloomberg
Субота, 9 січня 2021, 17:50
Статки найбагатшої людини в світі, засновника компанії Tesla Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.
Про це свідчать дані Bloomberg.
Так, станом на 9 січня його статки дорівнюють 209 мільярдів доларів.
На другому місці у списку найбагатших людей у світі засновник Amazon Джефф Безос із 186 мільярдами доларів.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялося, що Ілон Маск обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.
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