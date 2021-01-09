Статки Ілона Маска перевалили за 200 мільярдів доларів – Bloomberg

Падіння американської валюти та цін на нафту, відставка Джо Байдена і продовольча криза у світі. Чого очікувати від 2021 року?

Зліт і падіння "марсіанського" космічного корабля, глобальний супутниковий інтернет, вічна батарейка. Які ще технології вразили світ цього року?

2020 рік закінчується, а разом з ним уже не буде діяти і так званий коронавірусний фонд. Що змогли зробити урядовці на ці гроші та чи виправдав себе фонд як інструмент боротьби з COVID-19?