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Статки Ілона Маска перевалили за 200 мільярдів доларів – Bloomberg

Субота, 9 січня 2021, 17:50
 

Статки найбагатшої людини в світі, засновника компанії Tesla Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані Bloomberg.

Так, станом на 9 січня його статки дорівнюють 209 мільярдів доларів.

На другому місці у списку найбагатших людей у світі засновник Amazon Джефф Безос із 186 мільярдами доларів.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.

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Маск

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Економічна правда
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