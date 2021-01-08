Як працює прослушка і чи підслуховують вас?
П'ятниця, 8 січня 2021, 12:51
Є низка способів, якими можна отримати доступ до ваших персональних дзвінків та повідомлень - експерт розповідає, що це за способи та як убезпечити себе.
У колонці для Економічної правди експерт з інформаційної безпеки Микита Кмиш розповідає, що є низка способів, якими можна перехопити розмови або прослухати телефон.
Зокрема йдеться про:
- перехоплення голосу чи повідомлень правоохоронцями;
- копіювання SIM-карти через оператора зв’язку;
- використання хибної базової станції для перехвата та розшифрування даних;
- злам персонального кабінету абонента на сайті оператора.
Більше про захист приватних листувань та розмов читайте у колонці на ЕП: Як працює прослушка? Стеження через AirPods і Apple Watch та корпорації-шпигуни
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