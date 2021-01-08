Як працює прослушка і чи підслуховують вас?

Є низка способів, якими можна отримати доступ до ваших персональних дзвінків та повідомлень - експерт розповідає, що це за способи та як убезпечити себе.

У колонці для Економічної правди експерт з інформаційної безпеки Микита Кмиш розповідає, що є низка способів, якими можна перехопити розмови або прослухати телефон.

Зокрема йдеться про:

перехоплення голосу чи повідомлень правоохоронцями;

копіювання SIM-карти через оператора зв’язку;

використання хибної базової станції для перехвата та розшифрування даних;

злам персонального кабінету абонента на сайті оператора.

Більше про захист приватних листувань та розмов читайте у колонці на ЕП: Як працює прослушка? Стеження через AirPods і Apple Watch та корпорації-шпигуни



