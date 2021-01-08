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Як працює прослушка і чи підслуховують вас?

П'ятниця, 8 січня 2021, 12:51
 

Є низка способів, якими можна отримати доступ до ваших персональних дзвінків та повідомлень - експерт розповідає, що це за способи та як убезпечити себе.

У колонці для Економічної правди експерт з інформаційної безпеки Микита Кмиш розповідає, що є низка способів, якими можна перехопити розмови або прослухати телефон.

Зокрема йдеться про:

  • перехоплення голосу чи повідомлень правоохоронцями; 
  • копіювання SIM-карти через оператора зв’язку;
  • використання хибної базової станції для перехвата та розшифрування даних;
  • злам персонального кабінету абонента на сайті оператора.

Більше про захист приватних листувань та розмов читайте у колонці на ЕП: Як працює прослушка? Стеження через AirPods і Apple Watch та корпорації-шпигуни

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технології кібербезпека

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