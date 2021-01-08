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Нацбанк видав банкам пів мільйона короткого рефінансу

П'ятниця, 8 січня 2021, 12:31

 

Нацбанк за результатами тендеру 6 січня задовольнив заявки 3 банків щодо рефінансування на суму 492 мільйони гривень терміном до 86 днів за ставкою 6%.

Про це свідчать дані регулятора.

"Національний банк України повідомляє, що 06.01.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 86 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на суму 492,0 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нацбанк за результатами тендеру 31 грудня задовольнив заявки 3 банків щодо рефінансування на суму 3,56 млрд грн терміном до 86 днів за ставкою 6%. Зокрема, АТ "Райффайзен Банк Аваль" отримав 3,1 млрд грн. 

Економічна правда

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