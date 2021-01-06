Запаси газу в Україні зросли на 25%
Запас природного газу в Україні на початок 2021 року становить 23,5 мільярда кубометрів, що на 25% перевищує минулорічні запаси.
Про це повідомляє Укртрансгаз.
Із загальних 23,5 млрд кубометрів, 7,7 мільярда належать іноземним компаніям з 24 країн.
"За підсумками 2020 року Україна майже в чотири рази збільшила обсяги зберігання газу, що належать нерезидентам", - йдеться у публікації.
На початок 2021 року оператор газосховищ має договори з 848 компаніями проти 651 на початок 2020 року. "При цьому кількість замовників-нерезидентів протягом 2020-го подвоїлися – до 90 компаній з 24 іноземних країн. На початку 2020 року в Україні свій газ зберігали представники 14 іноземних держав", - коментують в Укртрансгазі.
Також повідомляється, що у жовтні-грудні минулого року з українських підземних сховищ газу відібрано 4,6 млрд кубометрів газу, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Усього протягом 2020-го рівень відбору склав 7,8 млрд кубометрів газу.
Нагадаємо:
В українських підземних сховищах газу накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд кубометрів, наразі газосховища почергово завершують нейтральний період та переходять в режим відбору природного газу з ПСГ.
Економічна правда
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