Bitcoin стрімко втратив у вартості
Понеділок, 4 січня 2021, 13:35
Вартість криптовалюти Bitcoin, що вже декілька тижнів поспіль била власні історичні рекорди, втратила за добу 11,7% та впала нижче позначки у 29 тисяч доларів.
Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.
Станом на 13:15 за Києвом Bitcoin встановився на рівні 29 771 долар та продовжує падати. О 12:21 він сягнув 28 504 доларів.
Втрата у вартості спостерігається після стрибка 2-3 січня, коли криптовалюта додала у вартості понад 4 тисячі доларів з піком у 34 366 доларів.
Інша криптовалюта, Ethereum, яка також зросла до рекорду у понад тисячу доларів, за добу подорожчала на 15,9% та вартує 945,8 доларів.
Економічна правда
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