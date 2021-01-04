Bitcoin стрімко втратив у вартості

Вартість криптовалюти Bitcoin, що вже декілька тижнів поспіль била власні історичні рекорди, втратила за добу 11,7% та впала нижче позначки у 29 тисяч доларів.

Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Станом на 13:15 за Києвом Bitcoin встановився на рівні 29 771 долар та продовжує падати. О 12:21 він сягнув 28 504 доларів.

Втрата у вартості спостерігається після стрибка 2-3 січня, коли криптовалюта додала у вартості понад 4 тисячі доларів з піком у 34 366 доларів.

Інша криптовалюта, Ethereum, яка також зросла до рекорду у понад тисячу доларів, за добу подорожчала на 15,9% та вартує 945,8 доларів.

coindesk

Економічна правда



