УЗ: Під час січневого локдауну всі поїзди курсуватимуть за розкладом
В "Укрзалізниці" заявили, що під час січневого локдауну залізничне сполучення буде повністю забезпечене.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням Уряду України.
Також Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей", - запевнили в УЗ.
У компанії закликали пасажирів дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком.
"У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
З 8 по 24 січня 2021 року буде заборонено:
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
- робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),
- робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів
- продовольчих і непродовольчих ринків.
Проте транспорт буде працювати.
Економічна правда
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