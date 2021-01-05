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УЗ: Під час січневого локдауну всі поїзди курсуватимуть за розкладом

Вівторок, 5 січня 2021, 12:35
 

В "Укрзалізниці" заявили, що під час січневого локдауну залізничне сполучення буде повністю забезпечене.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням Уряду України.

Також Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей", - запевнили в УЗ.

У компанії закликали пасажирів дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком.

"У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

З 8 по 24 січня 2021 року буде заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів
  • продовольчих і непродовольчих ринків.

Проте транспорт буде працювати.

Економічна правда

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