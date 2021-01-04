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"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик сягнули 17,4 мільярдів

Понеділок, 4 січня 2021, 17:25
 

Із початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 7575 позик на загальну суму в 17,4 млрд грн, за останній тиждень - 417 кредитів на 908,8 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми в 17,4 млрд грн 10,823 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик. 3,367 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 3,259 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

"190,5 мільйонів гривень від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 217,6 мільйонів гривень - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 500,6 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше обсяги позик у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" сягнули 16,5 мільярдів гривень.

Економічна правда

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Мінфін кредити банки

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