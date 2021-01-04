Будівництво літаків для ЗСУ: "Укрексімбанк" надав "Антонову" 3 мільярди кредиту

"Укрексімбанк" надав ДП "Антонов" майже 3 млрд грн кредиту на будівництво трьох нових літаків Ан-178 для Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба банку у Facebook.

"Державний Укрексімбанк підписав кредитну угоду з гордістю українського літакобудування - Antonov Company - майже на 3 млрд грн, що підуть на побудову трьох новітніх літаків Ан-178 для української армії.

Тож у новий рік ми увійшли справді вдало - і для безпеки держави, і для розвитку її високотехнологічної сфери", - написав голова правління банку Євген Мецгер.

Нагадаємо:

Раніше ДП "Антонов" та Міноборони підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якої йдеться про перші за 30 років поставки трьох військово-транспортних літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.

Економічна правда