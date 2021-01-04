Будівництво літаків для ЗСУ: "Укрексімбанк" надав "Антонову" 3 мільярди кредиту
"Укрексімбанк" надав ДП "Антонов" майже 3 млрд грн кредиту на будівництво трьох нових літаків Ан-178 для Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-служба банку у Facebook.
"Державний Укрексімбанк підписав кредитну угоду з гордістю українського літакобудування - Antonov Company - майже на 3 млрд грн, що підуть на побудову трьох новітніх літаків Ан-178 для української армії.
Тож у новий рік ми увійшли справді вдало - і для безпеки держави, і для розвитку її високотехнологічної сфери", - написав голова правління банку Євген Мецгер.
Нагадаємо:
Раніше ДП "Антонов" та Міноборони підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якої йдеться про перші за 30 років поставки трьох військово-транспортних літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.
Економічна правда
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