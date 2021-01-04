Курс валют на 4 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 4 січня 2021, 11:27
4 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,33 - 28,35 гривні;
Євро – 34,78 - 34,81 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 30 грудня - 4 січня на рівні 28,26 гривні.
30 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.
30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,21 гривні.
Економічна правда
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