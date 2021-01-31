Держекоінспекція в Кривому Розі приділить особливу увагу перевіркам великих промислових підприємств
Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що в криворізькому офісі відомства перевіркам великих промислових підприємств буде приділятись особлива увага.
Про це він написав у Facebook.
"В рамках сьогоднішніх зустрічей основною темою стала робота великих підприємств-забруднювачів - ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", - зазначив Мальований після зустрічі з громадянами в офісі ДЕІ
Він також наголосив, що Держекоінспекцією затверджений план перевірок на 2021 рік. І зокрема, уже 8 лютого інспектори виходять на контроль дотримання природоохоронного законодавства на Південному ГЗК.
Нагадуємо:
Раніше під час перевірки Державна екологічна інспекція встановила низку порушень природоохоронного законодавства від "АрселорМіттал Кривий Ріг".
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