Держекоінспекція встановила низку порушень у "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Під час перевірки Державна екологічна інспекція встановила низку порушень природоохоронного законодавства від "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook.
Повідомляється, що перевірка ще триває і закінчиться 16 вересня.
Також Мальований заявив, що питання балки Свистунова буде підніматися на рівні Кабміну.
"Нагадаю, це об’єкт, у який з гірничодобувних підприємств зливаються шахтні води. На сьогодні балка переповнена, а це загрожує жителям Кривого Рогу техногенною катастрофою. Небезпека цього об’єкту має бути ліквідована на рівні держави", - наголосив голова інспекції.
Також Мальований нагадав, що близько 20% від загальної кількості шкідливих викидів у повітря здійснюються у Кривому Розі.
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