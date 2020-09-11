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Держекоінспекція встановила низку порушень у "АрселорМіттал Кривий Ріг"

П'ятниця, 11 вересня 2020, 18:18
 

Під час перевірки Державна екологічна інспекція встановила низку порушень природоохоронного законодавства від "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook.

Повідомляється, що перевірка ще триває і закінчиться 16 вересня.

Також Мальований заявив, що питання балки Свистунова буде підніматися на рівні Кабміну. 

"Нагадаю, це об’єкт, у який з гірничодобувних підприємств зливаються шахтні води. На сьогодні балка переповнена,  а це загрожує жителям Кривого Рогу техногенною катастрофою. Небезпека цього об’єкту має бути ліквідована на рівні держави", - наголосив голова інспекції.

Також Мальований нагадав, що близько 20% від загальної кількості шкідливих викидів у повітря здійснюються у Кривому Розі.

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