Держекоінспекція встановила низку порушень у "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Під час перевірки Державна екологічна інспекція встановила низку порушень природоохоронного законодавства від "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований у Facebook.

Повідомляється, що перевірка ще триває і закінчиться 16 вересня.

Також Мальований заявив, що питання балки Свистунова буде підніматися на рівні Кабміну.

"Нагадаю, це об’єкт, у який з гірничодобувних підприємств зливаються шахтні води. На сьогодні балка переповнена, а це загрожує жителям Кривого Рогу техногенною катастрофою. Небезпека цього об’єкту має бути ліквідована на рівні держави", - наголосив голова інспекції.

Також Мальований нагадав, що близько 20% від загальної кількості шкідливих викидів у повітря здійснюються у Кривому Розі.