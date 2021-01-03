Bitcoin б'є рекорд четвертий день поспіль: вже 34 тисячі доларів
Неділя, 3 січня 2021, 14:31
Криптовалюта Bitcoin б'є рекорд четвертий день поспіль, ціна перевалила за 34 тисячі доларів.
Про це свідчать дані торгів на біржі CoinDesk.
Відзначається, що за добу вартість Bitcoin зросла більше ніж на 10%. Станом на 3 січня 14:33 за київським часом вартість криптовалюти сягає 33,99 дол.
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