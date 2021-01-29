Разумков підписав постанову щодо стабілізації ситуації з тарифами

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову "Про заходи, спрямовані на соцзахист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги".

Про це повідомляється на сайті Ради.

Постанову парламент ухвалив 28 січня.

Зокрема, вона передбачає, що Кабмін протягом місяця має подати зміни до Держбюджету щодо збільшення видатків на субсидії. Також Антимонопольному комітету (АМКУ) рекомендовано вжити заходів щодо недопущення зловживання монопольним становищем на ринку ЖКП.

Спільно з регулятором НКРЕКП урядом буде розглянута можливість:

запровадження держрегулювання цін на житлово-комунальні послуги, зокрема встановлення граничних рівнів націнки;

встановлення окремих тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню за обсяг спожитий до 100 кВт*год на місяць, і обсяг спожитий до 3000 кВт*год для будинків, що обладнанні електроопалювальними установками

Водночас, Кабміну також доручили:

удосконалити механізм надання субсидій вразливим споживачам, а також компенсації витрат на оплату послуг з постачання природного газу та теплової енергії у січні 2021 року, понесених вразливими споживачами;

розглянути можливість компенсації витрат споживачам, що використовують електроенергію для опалення будинків на оплату послуг з постачання електричної енергії за обсяг, спожитий до 3000 кВт/год на місяць.

встановлення пільгових тарифів на електроенергію населенню, що проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій та дитячим будинкам сімейного типу.

Нагадаємо:

Уряд затвердив рішення про введення компенсації за підвищення тарифів для тих українців, у кого встановлено електроопалення.

З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.

13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів, в Офісі президента повідомили, що за ініціативою Зеленського було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: на період карантинних обмежень ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.

Затверджена ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За даними влади, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%. За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

Економічна правда