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Імпорт сирів в Україну зріс вдвічі за рік

П'ятниця, 29 січня 2021, 09:00
 

Обсяг імпорту сирів в Україну за 2020 рік зріс на 97% – з 23,7 до 46,8 тисячі тонн. 

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

"Структуру імпорту сирів становили такі категорії: інші сири – 56 %; свіжі сири – 26%; плавлені сири – 13%; блакитні сири – 4,5%; сири терті або в порошку – 0,5%. Зростання обсягу імпорту відбулося майже в кожній категорії", - йдеться у повідомленні.

 

На таке швидке зростання обсягів імпорту вплинула насамперед внутрішня ціна на сировину, вважають в УКАБ.

Зазначається, що у 2020 році значно зріс попит на рідкісні сорти сирів, зокрема, імпорт сиру Гауда (Gouda) зріс у 3,4 раза, до 3 тис. тонн; Фета (Feta) – в 2,6 раза, до 0,75 тис. тонн; Чедер (Cheddar) - в 2,5 раза, до 0,45 тис. тонн; Горгонзола (Gorgonzola) - в 2,2 раза, до 0,17 тис. тонн; Едeм (Edam) - в 2 рази, до 0,61 тис. тонн; Пармезан (ParmіgіanoReggіano) – імпорт зріс в 1,7 раза, до 0,23 тис. тонн; Брі (Brіe) - в 1,5 раза, до 3,2 тис. тонн; Камамбер (Camembert) - в 1,5 раза, до 1,1 тис. тонн.

Найбільшими експортерами сирів до України були Польща – 22,4 тис. тонн (48%); Німеччина – 9,2 тис. тонн (20%); Франція – 3,8 тис. тонн (8%); Нідерланди – 3,5 тис. тонн (7%); Італія – 1,9 тис. тонн (4%).

Ситуація, яка склалася на ринку сирів в Україні, не на користь вітчизняним виробникам, оскільки їм складно конкурувати з імпортною продукцію з боку Європейського Союзу, стверджують в УКАБ.

"Намагаючись відновити в другій половині 2020 року виробництво сирів в Україні, наші виробники мусили максимально експортувати, бо на початку нового року продажі будуть слабкими. Рішення цієї проблеми може бути тільки одне – розробити стратегію розвитку та надати державну підтримку для тваринництва, яке знаходиться не в найкращому стані", – зауважили експерти Клубу.

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Економічна правда

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