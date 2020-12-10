Шістьох виробників "молочки" оштрафували за псевдомасло та псевдосир

Антимонопольний комітет наклав штрафи на суму понад 111,5 мільйона гривень на шістьох підроблювачів молочної продукції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Виробники виготовляли суміш з невідомими складниками та називали таку продукцію "маслом" і заміняли молочні жири на рослинні при виробництві сирів. Зазначається, що з точки зору закону, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити жири та білки немолочного походження.

"При наявності будь-яких інших жирів, крім молочних, така продукція вже не може називатися ані "сиром", ані "маслом", - кажуть в АМКУ.

На виробників, що поширювали інформацію, яка вводить в оману громадян, були накладені штрафи:

на ДП "Старокостянтинівський молочний завод" (Хмельницька обл.) – 84,892 млн грн; на ТОВ "Деражнянський молочний завод" (Хмельницька обл.) – 9,46 млн грн; на ТОВ "Вівальді Д" (Дніпропетровська обл.) – 6,9 млн грн; на ТОВ "Інтер-мол" (Дніпропетровська обл.) – 4,022 млн грн; на ТОВ "ОМПК "Славія" (Сумська обл.) – 3,5 млн грн; на ТОВ "Іва-арт" (Івано-Франківська обл.) – 2,8 млн грн.

В Комітеті зауважують, що деякі виробники вдавалися до виготовлення неякісної продукції не вперше. У листопаді АМКУ оштрафував недобросовісних виробників - ТОВ "Богодухівський молзавод" (Харківська обл.), ТОВ "Малороганський молочний завод" (Харківська обл.), ТОВ "Гайсинський молокозавод" (Вінницька обл.), ПП "Сімол" (Київська обл.), ТОВ "Інтер-Мол" – на загальну суму близько 30 млн грн.

Таким чином, загальна сума штрафів, накладена комітетом на недобросовісних виробників молочної продукції у 2020 році, перевищує 140 млн грн.

При цьому, відомство продовжує розгляд справ і щодо інших подібних порушників конкурентного законодавства, рішення по яким будуть прийняті в 2021 році.

Економічна правда