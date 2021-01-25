Корабель для міжпланетних подорожей: SpaceX починає трансляцію запуску Starship SN9

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, який за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, запланувала сьогодні здійснити запуск дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Джерело: Трансляція запуску

Деталі: Очікується, що Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, здійснить "стрибок" на 12,5 кілометрів та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч з місцем старту.

Дороги довкола космодрому SpaceX перекриті до 2:00 26 січня за київським часом, а отже запуск варто очікувати в цей проміжок часу.

Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас.

В Twitter Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені "незначні зміни".

Винахідник додав, що "скоро" на іншому пусковому комплексі космодрому встановлять SN10. Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій.

В Бока-Чика також тривають роботи по збірці Superheavy BN1 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо:

10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.

1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.

Що передувало: 24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

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Українська правда