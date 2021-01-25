Зеленський прокоментував підписання кредитної угоди між "Укргазбанком" і IFC

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписання кредитної угоди між Мінфіном і IFC є "підтвердженням ефективності впроваджених протягом останніх років українською стороною реформ у цій сфері".

Про це повідомляє Офіс президента.

Угода передбачає надання позики у розмірі 30 млн євро з можливістю подальшої конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку.

Кредит надається строком на 5 років для фінансування проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики.

"Сьогоднішнє підписання є не лише першим реалізованим потужним кроком, що наближає нас до стратегічної мети щодо скорочення державної частки у банківському секторі України, а й підтвердженням ефективності впроваджених протягом останніх років українською стороною реформ у цій сфері", - заявив Зеленський у своєму виступі на церемонії підписання.

За його словами, це також свідчить, що Україна є надійним партнером для міжнародних інвесторів, що виконує взяті на себе зобов’язання, та відкрита до нових інвестицій у банківському секторі.

"Реформа державного банківського сектору є однією з ключових передумов для зміцнення стійкості фінансової системи нашої незалежної України та зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу.

Це сприятиме пришвидшенню досягнення європейських стандартів на фінансових ринках, зростанню української економіки, забезпеченню макрофінансової стабільності та, найголовніше, покращенню добробуту населення України", - додав Зеленський.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, підписання угоди є сигналом для інвесторів і майбутніх партнерів, що в Україну можна й треба інвестувати.

"Міжнародна фінансова корпорація стане важливим індикатором того, що банківська система України є стабільним і надійним партнером для майбутніх інвестицій. Роль держави у банківському секторі буде зменшуватись, ринкові механізми будуть допомагати розвивати ринок капіталів і ринок фінансів у нашій державі", - сказав він.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що "сьогоднішня подія є надзвичайно позитивним сигналом" того, що держава дає можливість інвестувати в капітал банків.

"Це справжня перемога всього банківського сектору. Партнерство держави та Міжнародної фінансової корпорації зможе надати клієнтам "Укргазбанку" доступ до більш дешевих ресурсів з ринків міжнародного капіталу, підвищити надійність і стабільність банку для клієнтів", - прокоментував голова НБУ Кирило Шевченко.

В.о. керуючого директора та виконавчий віце-президент IFC Стефані фон Фрідебург зазначила, що кредит "Укргазбанку" у 30 млн євро допоможе фінансувати перспективні підприємства, особливо малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо:

"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Економічна правда