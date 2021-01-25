Тарифні протести: У Запоріжжі вимагали відставки уряду Шмигаля

Фото: Радіо Свобода

Під стінами Запорізької облради відбувся мітинг проти підвищення тарифів на компослуги, протестувальники, зокрема, вимагали зниження цін на газо- і електропостачання, а також - відставки уряду Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Також під час мітингу його організатори "привітали" з днем народження президента Володимира Зеленського та звернулися до нього з вимогою відправити у відставку уряд Дениса Шмигаля", - йдеться у повідомленні.

"Пенсія у мене соціалка - 1769, а платіжка за газ прийшла - 2049. У мене не вистачає за газ заплатить. А електроенергія? А вода? А вивіз сміття? А харчі купить? А інші речі? Рабів кормили раніше, а у нас такі пенсії і зарплати у багатьох, що не можемо за газ заплатить.

І це та влада, що обіцяла з корупцією боротися, що прийде весна і будуть садити. Де подолання бідності? Не має. Ви нас довели до катастрофічного збідніння", - заявив під час акції її організатор Анатолій Шевченко.

Зазначається, що в акції взяли участь близько півсотні людей різного віку. Під час акції її організатори також збирали підписи під зверненням до президента та уряду з вимогами учасників.

Нагадаємо:

З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.

13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів, в Офісі президента повідомили, що за ініціативою Зеленського було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: на період карантинних обмежень ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.

Затверджена ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За даними влади, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%. За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.