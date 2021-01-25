Минулоріч держоблігацій продали на понад 380 мільярдів гривень

Від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) минулоріч Мінфін залучив 382,3 млрд грн, частка державного боргу в гривні наприкінці 2020 року склала 38,2%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

З залучених 382,3 млрд грн гривневих ОВДП було 251,6 млрд грн. Ще 130,8 млрд грн (3,8 млрд дол та 0,8 млрд євро) було залучено від продажу облігацій в іноземній валюті.

За даними відомства, найбільший обсяг ОВДП придбав АТ "Приватбанк". Також у трійці банків-інвесторів на первинному ринку знаходяться "Укргазбанк" та "Ощадбанк".

На вторинному ринку найбільше держоблігацій викупив ПАТ "Сітібанк".

"Найбільшими інвесторами в ОВДП залишаються українські банки: станом на кінець 2020 року їх частка в загальній структурі власників ОВДП склала 52%", - зазначають у Мінфіні. Також до 519 млрд зріс портфель ОВДП у власності банків (+54%).

За підсумками 2020 року частка Нацбанку у загальному портфелі ОВДП зменшилась до 32,5% ( у 2019 році - 40,7%). Кількість облігацій у власності юросіб зросла з 26 млрд грн до 58 млрд грн (частка в загальному портфелі - 5,8%). У власності фізосіб знаходиться 11,1 млрд грн (+14% проти 2019 року).

Натомість частка нерезидентів скоротилася на майже 27%: вони володіють 85 млрд грн, це 8,5% загального обігу. "Однак за перші три тижні 2021-го року кількість ОВДП у власності нерезидентів зросла майже на 6 мільярдів - до 90,9 млрд гривень", - повідомляють у Мінфіні.

За оперативними даними відомства, частка державного боргу в гривні наприкінці 2020 року склала 38,2%.

Нагадаємо:

19 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) Мінфін залучив 12,3 мільярда гривень.

За грудень 2020 року Мінфін продав держоблігацій на 115,9 мільярда гривень.

Економічна правда