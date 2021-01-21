Які галузі закінчили 2020 рік "в плюсі" – дослідження

Галузі торгівлі, будівництва та телекомунікацій отримали прибуток у 2020 році і втримали валовий внутрішній продукт України від більшого падіння.

Про це йдеться у пресрелізі Української торгової гільдії.

"Внутрішня торгівля суттєво притримала вітчизняну економіку від стрімкого падіння впродовж кризового 2020 року. ВВП України впав би за поточний рік не на 4-5%, як зараз прогнозують економісти, а значно нижче", – заявив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

За підсумками січня-вересня ця галузь одноосібно, всупереч кризі в економіці, сформувала на 22 млрд грн більше валового продукту, ніж за аналогічний попередній період (у порівняних цінах, за даними Держстату). Торговий обіг у деяких роздрібних мережах, розповідають топменеджери, зріс за цей рік на 15-20%.

Вартість товарів та послуг, вироблених у галузях будівництва, телекомунікацій та секторі управління і оборони, зросла за три квартали 2020 року на 14 млрд грн в порівнянні з січнем-вереснем 2019 року.

Зазначимо, що ВВП України за три квартали 2020 року знизився на 107 млрд грн проти відповідного показника минулого року у порівняних цінах.

Олійник повідомив, що серед тих галузей, які пригальмували в кризу, у другому півріччі почала вирізнятися ще одна група потенційних лідерів.

"Останнім часом непогану квартальну динаміку демонструють нерухомість, електроенергетика та добувна промисловість. Перша, за підсумками липня-вересня, зросла на 4%, а дві інші вже практично вийшли на минулорічні показники", - заявив експерт.

Найбільший внесок за розмірами у виробництво національного продукту сформували аграрії з переробниками – понад 23% ВВП країни.

В структурі зайнятості населення за видами економічної діяльності в топ-5 галузей входять торгівля, сільське господарство, промисловість, освіта та логістика.

Економічна правда