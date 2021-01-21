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Зеленський підписав закон, який дозволяє Оператору ГТС купувати газ на біржі

Четвер, 21 січня 2021, 15:20
 

Президент Володимир Зеленський 21 січня підписав закон, котрий вносить зміни до ЗУ "Про публічні закупівлі", які дозволяють Оператору ГТС України купувати природний газ на біржі.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Відповідний закнопроєкт Рада ухвалила в цілому 2 грудня 2020 року.

"На першому етапі цей закон дозволить Оператору ГТС, оператору газосховищ (Нафтогаз Зберігання газу) та операторам газорозподільних мереж закуповувати на біржі газ для власних потреб і потреб балансування.

А на другому – з 01.07.2021 – таку можливість отримають решта суб’єктів ринку природного газу державної та комунальної форми власності", - пояснили у прес-службі ОГТС.

Економічна правда

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Зеленський ГТС газ закон

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