У Мінсоцполітики хочуть збільшити фінансування субсидій

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що хоче збільшити фінансування субсидій на 10 мільярдів.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

За її словами, за підрахунками Мінсоцполітики програму субсидій, яка наразі складає 36,6 млрд треба підвищити приблизно на 10 млрд.

"Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів із проханням збільшити програму субсидій", - заявила Марина Лазебна.

Нагадуємо:

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає, що споживачів потрібно підтримувати саме через субсидії, проте для цього необхідно створити єдину інформаційну базу вразливих користувачів, яка міститиме дані про їхні доходи, обсяги та вартість спожитого природного газу.