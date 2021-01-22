Всі розділи
Укр / Рус

НБУ надав банкам 256 мільйонів короткого рефінансу

П'ятниця, 22 січня 2021, 19:52
 

Нацбанк за результатами тендеру 22 січня задовольнив заявки двох банків щодо рефінансування на суму 256 мільйонів гривень терміном до 84 днів за ставкою 6%.

Про це свідчать дані регулятора.

"Національний банк України повідомляє, що 22.01.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 256,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Національний банк на аукціоні з рефінансування на термін від року до п'яти років задовольнив заявки п'ятнадцяти банків на 8,472 мільярда гривень під 6% річних.

Найбільше отримали Ощадбанк (2,25 млрд грн), Універсал Банк (1,5 млрд грн), Банк Січ (1,25 млрд грн) та Укргазбанк (1 млрд грн).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За рік Нацбанку повернули 2 мільярди з рефінансу неплатоспроможних банків 22 січня 2021, 14:48
Січневий локдаун матиме незначний вплив на економіку – Нацбанк 21 січня 2021, 18:35
НБУ планує зберегти обсяг міжнародних резервів завдяки фінансуванню від МВФ 21 січня 2021, 16:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!