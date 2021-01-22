НБУ надав банкам 256 мільйонів короткого рефінансу

Нацбанк за результатами тендеру 22 січня задовольнив заявки двох банків щодо рефінансування на суму 256 мільйонів гривень терміном до 84 днів за ставкою 6%.

Про це свідчать дані регулятора.

"Національний банк України повідомляє, що 22.01.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на суму 256,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Національний банк на аукціоні з рефінансування на термін від року до п'яти років задовольнив заявки п'ятнадцяти банків на 8,472 мільярда гривень під 6% річних.

Найбільше отримали Ощадбанк (2,25 млрд грн), Універсал Банк (1,5 млрд грн), Банк Січ (1,25 млрд грн) та Укргазбанк (1 млрд грн).

Економічна правда