Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,14 - 28,16 гривні;

Євро – 34,25 - 34,27 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,11 – 28,30 гривні. Євро купують по 33,95 гривні, продають по 34,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,25 гривні, євро - 34,10 - 34,22 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,26 гривні.

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,24 гривні.

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Економічна правда