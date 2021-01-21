Закриття міжбанку: гривня послабилась до євро

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,26 - 28,28 гривні;

Євро – 34,33 - 34,35 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,35 гривні. Євро купують по 33,97 гривні, продають по 34,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,20 - 28,29 гривні, євро - 34,07 - 34,18 гривні.

Нагадуємо:

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,24 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 21 січня на рівні 28,20 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 20 січня на рівні 28,15 гривні.

20 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

20 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,25 - 28,27 гривні.

Економічна правда