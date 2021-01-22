Влада очікує у 2021 році економічного зростання – нарада у Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань, які стоять на порядку денному перед українською владою у 2021 році, зокрема, на нараді заявили, що у 2021 році очікується економічне зростання.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Було наголошено на важливості голосування пріоритетних законів, спрямованих на виконання реформ, що сприятимуть макроекономічному зростанню.

Окремо учасники наради зупинилися на підтримці представників бізнесу та населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Було зазначено, що у 2021-му очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС. Важливим акцентом стала співпраця з міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, уряд працює над реалізацією ініціативи прзидента щодо іпотеки для молоді під 7%.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році "людям буде легше", за його словами, очікується підйом в економіці, "невеликий, але буде".

У 2021 році, згідно з прогнозом уряду, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда