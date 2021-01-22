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Курс валют на 22 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 22 січня 2021, 11:05
 

22 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,15 - 28,17 гривні;

Євро – 34,27 - 34,29 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,13 – 28,33 гривні. Євро купують по 33,96 гривні, продають по 34,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,19 - 28,27 гривні, євро - 34,11 - 34,22 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,26 гривні.

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,24 гривні.

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Економічна правда

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