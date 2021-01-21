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Гривня продовжує знижуватися до долара та євро

Четвер, 21 січня 2021, 19:30
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,26 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,37 грн (на 21 січня - 34,15 гривні).

Нагадуємо:

21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,24 гривні.

21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Економічна правда

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