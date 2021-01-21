В УЗ назвали топ-5 найактивніших вокзалів у 2020 році

У 2020 році найбільше пасажирів, подорожуючих у далекому сполученні, прийняв пасажирський вокзал "Київ-Пасажирський" (9,72 млн).

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Telegram.

На другому місці - вокзал Львова (2,57 млн), замикає топ-3 - "Одеса Головна" (2,08 млн).

Також у топ-5 - "Харків-Пасажирський" (1,85 млн) та "Дніпро-Головний" (1,38 млн).

Нагадаємо:

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" перевезла у пасажирських поїздах далекого сполучення понад 16 млн пасажирів, найбільш популярним став маршрут Київ - Харків (712,7 тис пасажирів).

Економічна правда